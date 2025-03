PKW gerät in Brand

Bell, B 412 (ots) - Am Samstag den 15.03.2025 befuhr gegen Nachmittag ein PKW-Fahrer die BAB 61 von Köln kommend in Fahrtrichtung Koblenz.

Kurz vor der Abfahrt Wehr bemerkte er ein Problem mit seinem Fahrzeug und fuhr dort von der Autobahn ab. In Höhe des Mitfahrerparkplatzes an der B 412 fing das Fahrzeug zunächst an zu qualmen, bevor es in Brand geriet. Dem Fahrzeugführer gelang es, das Fahrzeug frühzeitig zu verlassen.

Der PKW wurde durch die Feuerwehr gelöscht und im Anschluss abgeschleppt.

Verletzt wurde niemand.



