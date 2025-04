Pedelec-Kurse im Mai in Mayen...

Die aktuellen Pedelec-Kurse finden auf dem Übungsplatz (Schützenplatz) in Mayen am Donnerstag, den 08. Mai und Donnerstag, 22. Mai von 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr statt. Neben einer kurzen technischen Einweisung werden ein Grundlagentraining und verschiedenste Fahrübungen durchgeführt, sodass der sicher Umgang und das sichere Fahren mit dem Pedelec trainiert werden.

Eine Anmeldung ist unter der E-Mail Adresse tina.fischer@polizei.rlp.de erforderlich. Bitte dabei Datums des Kurses, an dem Sie teilnehmen möchten, den Namen und die Rückrufnummer angeben. Bei Rückfragen können sie gerne unter der Nummer 02651-801266 anrufen.

Mitzubringen sind Helm und das eigene Pedelec.

Der Kurs wird kostenlos durch die Polizei in Mayen in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz durchgeführt.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.



