Pedelec-/E-Bike-Kurse...

Eine Anmeldung ist unter der E-Mail Adresse pimayen@polizei.rlp.de erforderlich. Bitte dabei das Datum des Kurses, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren Namen sowie eine Rückrufnummer angeben. Bei Rückfragen können Sie gerne unter der Nummer 02651-801265 anrufen. Mitzubringen sind ein eigener Helm und das E-Bike oder Pedelec. Der Kurs wird kostenlos durch die Polizei in Mayen in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz durchgeführt.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
PK'in Tanja Lanz
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
