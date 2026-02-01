Die Bewohner der Mehrfamilienhäuser wurden für die Zeit des Feuerwehreinsatzes aus ihren Häusern evakuiert. Mehrere Bewohner wurden auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht.
Die Bergstraße musste für ca. 2 Stunden für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden. Der Bezirksschornsteinfeger untersagte die weitere Nutzung der Feuerstellen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642/93820
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Nachtragsmeldung zur Rauchentwicklung in der Straße Apollinarisberg in Remagen am 01.02.2026, gegen 12:00 Uhr
Die Bewohner der Mehrfamilienhäuser wurden für die Zeit des Feuerwehreinsatzes aus ihren Häusern evakuiert. Mehrere Bewohner wurden auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht.