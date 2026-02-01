Nachtragsmeldung zur Rauchentwicklung in der Straße Apollinarisberg in Remagen am 01.02.2026, gegen 12:00 Uhr

Bei der Inbetriebnahme einer Feuerstelle kam es aufgrund von falsch angeschlossenen Abgasleitungen zu einer Verrauchung von zwei Mehrfamilienhäusern in der Straße Am Apollinarisberg in Remagen.

Die Bewohner der Mehrfamilienhäuser wurden für die Zeit des Feuerwehreinsatzes aus ihren Häusern evakuiert. Mehrere Bewohner wurden auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht.

Die Bergstraße musste für ca. 2 Stunden für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden. Der Bezirksschornsteinfeger untersagte die weitere Nutzung der Feuerstellen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642/93820





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell