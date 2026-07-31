Landkern
Nachtragsmeldung zum VU Krad
Symbolbild

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dpa

Am Freitag, 31.07.2026, gegen 18:35 Uhr, befuhr der 49 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Raum Köln die L98 aus Fahrtrichtung Cochem in Fahrtrichtung Landkern.

In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum.
Der Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus transportiert.
Das beschädigte Krad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.
Die Fahrbahn war für ca.1 Stunde gesperrt.
Im Einsatz war die FFW, das DRK und die Polizei Cochem.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer

Telefon: 02671 9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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