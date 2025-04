Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der K 53 Höhe Mendig

Mendig, K 53 (ots) - Am 29.04.2025 befuhr ein LKW gegen 11:10 Uhr die K 53 von Kruft kommend in Richtung Mendig.

Kurz vor Überführung über die A 61 geriet der LKW-Fahrer auf gerader Strecke aus bislang nicht geklärten Gründen nach links in die Gegenfahrbahn, touchierte dort die Schutzplanke und kam schließlich im Grünstreifen links neben der Fahrbahn zum Stehen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der 70jährige Fahrer alleine bewusstlos in dem LKW vorgefunden. Nach vor Ort durchgeführter ärztlicher Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Zum Gesundheitszustand des Fahrers ist aktuell nichts näheres bekannt, ein medizinischer Notfall als Unfallursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Im Einsatz befanden sich die Polizei aus Mayen, der Rettungsdienst, die Feuerwehr Mendig und die Straßenmeisterei Kruft.



