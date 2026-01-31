Nachtragsmeldung zum Unfall auf der B258

Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen hielt ein 51 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel mit seinem PKW an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der dortigen Baustelle. Ein 35 jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel fuhr dem stehenden Fahrzeug aus bislang noch ungeklärten Gründen augenscheinlich ungebremst auf.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ortsansässige Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die B258 war während den Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz war der Rettungsdienst, die Feuerwehr Stadt Mayen, die Straßenmeisterei und die Polizei Mayen.



