Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall / Frontalzusammenstoß

Am Samstagabend, den 26.07.2025 gegen 19:36 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der L 92. In der Erstmeldung ging man aufgrund der eingegangen Mitteilungen noch von der B 257 als Unfallörtlichkeit aus.





Ein mit zwei niederländischen Staatsangehörigen besetzter PKW befuhr die L 92 von Nürburg kommend in Fahrtrichtung Adenau. Ein PKW mit zwei Briten besetzt fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einer Rechtskurve geriet der PKW der Niederländer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall erlitten alle vier Fahrzeuginsassen Verletzungen. Drei Personen wurden mit leichten Verletzungen jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Eine Person wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht.



Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden vollständig gesperrt. Die Straßenmeisterei Adenau richtete für diesen Zeitraum eine Umleitungsstrecke ein. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Adenau, der Rettungsdienst und die Polizei Adenau.



