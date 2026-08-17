Nachtragsmeldung zum LKW-Brand auf der B258 Mayen

Gegen 10:30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem ein Fahrzeug einer Kanalreinigungsfirma im Bereich des Führerhauses in Flammen stand.



Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Dank des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Mayen gelang es, den Brand zügig zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Feld zu verhindern.



Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Die B258 blieb bis 18:45 Uhr für Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.



Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Mayen die Freiwillige Feuerwehr Mayen, die Straßenmeisterei Mayen, die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz sowie ein ortsansässiges Abschleppunternehmen.



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