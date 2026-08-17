Polizeidirektion Mayen
Nachtragsmeldung zum LKW-Brand auf der B258 Mayen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mayen, B 258 (ots) - Am Montagvormittag kam es auf der B258 zwischen Mayen-Kürrenberg und Mayen zu einem LKW-Brand.

Lesezeit 1 Minute

Gegen 10:30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem ein Fahrzeug einer Kanalreinigungsfirma im Bereich des Führerhauses in Flammen stand.

Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Dank des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Mayen gelang es, den Brand zügig zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Feld zu verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Die B258 blieb bis 18:45 Uhr für Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Mayen die Freiwillige Feuerwehr Mayen, die Straßenmeisterei Mayen, die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz sowie ein ortsansässiges Abschleppunternehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK, Schlüter

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren