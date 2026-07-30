Nachtragsmeldung zum Brand in Kaisersesch

Die Löscharbeiten sind abgeschlossen, es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen übernommen.

Im Einsatz waren umliegende Feuerwehren der Verbandsgemeinden, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem



Baeumcher, PHK'in

Telefon: 02671-9840





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