Kaisersesch
Nachtragsmeldung zum Brand in Kaisersesch
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Die Löscharbeiten sind abgeschlossen, es wurden keine Personen verletzt.

Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen übernommen.
Im Einsatz waren umliegende Feuerwehren der Verbandsgemeinden, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

Baeumcher, PHK'in
Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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