Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen übernommen.
Im Einsatz waren umliegende Feuerwehren der Verbandsgemeinden, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Polizei.
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Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Baeumcher, PHK'in
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Nachtragsmeldung zum Brand in Kaisersesch
Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen übernommen.