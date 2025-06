Nachtragsmeldung zu Wohnhausbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ergänzend zur Presseerstmeldung von 15:33 Uhr wird folgendes mitgeteilt: Am 11.06.2025, gegen 14:58 Uhr, gingen bei der Rettungsleitstelle Koblenz mehrere Notrufe über einen Dachstuhlbrand in der Kreuzstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein.

Vor Ort konnte die Meldung so bestätigt werden. Im weiteren Verlauf konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Dachstuhl eines weiteren Mehrfamilienhauses nicht verhindert werden. Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.



Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. In diesem Zusammenhang musste die Kreuzstraße und Landgrafenstraße für den Verkehr vollgesperrt werden.



Neben der Polizeiinspektion Bad Neunahr-Ahrweiler befanden sich mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Ahrweiler, das THW und das DRK mit insgesamt ca. 150 Einsatzkräften vor Ort.



