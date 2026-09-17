Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Die 58-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Verkehrsunfall nach Einschätzung des Rettungsdienstes vor Ort schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kam die Fahrzeugführerin aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin geriet der PKW außer Kontrolle, fuhr über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend mehrfach. Der PKW kam in Seitenlage auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte die Fahrzeugführerin aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz befanden sich neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt mehrere Feuerwehren aus der Umgebung. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die B257 für über eine Stunde gesperrt werden.



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