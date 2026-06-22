Kempenich
Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der L 83 - Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Montag, den 22.06.2026 ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der L 83 zwischen Spessart und Kempenich ein Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute

Hierbei befuhr ein 41-jähriger schweizerischer Fahrzeugführer die L 83 aus Richtung Kempenich kommend in Fahrtrichtung Spessart und beabsichtigte nach links in das Industriegebiet abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Hierdurch wurde der 61-jährige Fahrzeugführer und seine 53-jährige Beifahrerin aus der Verbandsgemeinde Adenau schwer verletzt. Ebenso erlitt der schweizerische Fahrzeugführer Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlung zur Unfallursache dauern an.

Die L 83 musste für ca. drei Stunden vollgesperrt werden.

Neben der Polizei waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Bleser, POK

Telefon: 02691-9250


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren