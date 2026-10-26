Sinzig
Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der L 82-zwischen Sinzig und Sinzig-OT Franken
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Ergänzend zur Presseerstmeldung ergeht folgende Mitteilung: Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es auf der L 82 zur Kollision zweier PKW im Begegnungsverkehr.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde die Straßenmeisterei Sinzig verständigt

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 82 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642-93820


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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