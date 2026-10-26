Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde die Straßenmeisterei Sinzig verständigt
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 82 voll gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642-93820
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Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der L 82-zwischen Sinzig und Sinzig-OT Franken
Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.