Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der K21 zwischen Mayen und Sankt Johann

Ein entgegenkommender PKW VW Polo musste dem relativ mittig fahrenden Linienbus nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei verlor der 19-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte der Polo mit einem hinter dem Linienbus fahrenden PKW Audi. Der Polo überschlug sich durch den Aufprall. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, die 21-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrzeugführer des PKW Audi wurde nicht verletzt.

Die beiden verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle sowie die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden in der Folge durch einen Gutachter in Augenschein genommen.



Die K21 blieb bis 02.15 Uhr gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rausch, PHK

Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell