Nachtragsmeldung zu Presseerstmeldung von 21:38 Uhr - Verkehrsunfall mit Personenschaden





In diesem Zusammenhang stellte sich im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme heraus, dass der unfallverursachende Pkw aus einem Wirtschaftsweg auf der B257 auffuhr. Hierbei übersah dieser das bevorrechtigte und zugleich in Fahrtrichtung Adenau fahrende Fahrzeug.

In Folge dessen kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge.



Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und anschließend an der Unfallstelle rettungsdienstlich behandelt.



Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienst und der Polizei, wurde die Freiwillige Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen.



Die B257 musste aufgrund des Unfallgeschehens für eine Stunde voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



PHK Schmitz



Telefon: 02691-9250





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell