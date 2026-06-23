Ahrweiler
Nachtragsmeldung zu gemeldetem Dachstuhlbrand in Ahrweiler
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die vor Ort eingeleiteten Maßnahmen von Feuerwehr, dem Rettungsdienst, dem THW sowie der Polizei sind abgeschlossen.

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Der zunächst angenommene Dachstuhlbrand in der historischen Altstadt im Bereich der Oberhutstraße hat sich als solcher glücklicherweise nicht bestätigt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Feuer in einem gemauerten Schuppen hinter dem eigentlichen Wohnhaus ausgebrochen war. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Remagen übernommen und sind noch nicht abgeschlossen.

Durch das frühzeitige Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf die in diesem Bereich eng angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Es kam auch zu keinen Personenschäden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Während des laufenden Einsatzes mussten mehrere angrenzende Straßen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-103-57399


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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