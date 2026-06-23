Nachtragsmeldung zu gemeldetem Dachstuhlbrand in Ahrweiler

Der zunächst angenommene Dachstuhlbrand in der historischen Altstadt im Bereich der Oberhutstraße hat sich als solcher glücklicherweise nicht bestätigt.



Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Feuer in einem gemauerten Schuppen hinter dem eigentlichen Wohnhaus ausgebrochen war. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Remagen übernommen und sind noch nicht abgeschlossen.



Durch das frühzeitige Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf die in diesem Bereich eng angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Es kam auch zu keinen Personenschäden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.



Während des laufenden Einsatzes mussten mehrere angrenzende Straßen gesperrt werden.



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