Nach derzeitigem Ermittlungsstand startete der Gleitschirmflieger unmittelbar vor der Absturzstelle seinen Flug. Anschließend flog er aufgrund einer Windböe in einen Baum. Von dort aus konnte er durch die Feuerwehr mittels Leiter gerettet werden. Der Pilot des Gleitschirms blieb glücklicherweise unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
Weiler, PK
Telefon: 02691-9250
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Nachtragsmeldung zu Absturz eines Gleitschirmfliegers
