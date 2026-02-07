Hönningen
Nachtragsmeldung zu Absturz eines Gleitschirmfliegers

Symbolbild

dpa

Wie bereits in der Presseerstmeldung um 12:48 Uhr berichtet wurde, kam es in einem Waldgebiet in der Gemarkung 53506 Hönningen gegen 11:56 Uhr zu einem Absturz eines Gleitschirmfliegers.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand startete der Gleitschirmflieger unmittelbar vor der Absturzstelle seinen Flug. Anschließend flog er aufgrund einer Windböe in einen Baum. Von dort aus konnte er durch die Feuerwehr mittels Leiter gerettet werden. Der Pilot des Gleitschirms blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Weiler, PK
Telefon: 02691-9250


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

