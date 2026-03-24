Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden





Ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel befuhr die B258 aus Fahrtrichtung Mayen-Kürrenberg kommend in Fahrtrichtung Mayen. Hierbei verlor dieser aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in Folge dessen in den Gegenverkehr. Im Anschluss kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, welche im Nachgang mittels des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Die beiden verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge wurden darüber hinaus stark beschädigt.



Die B258 war während der Verkehrsunfallaufnahme für circa zwei Stunden voll gesperrt.



Während des polizeilichen Einsatzes waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei zugegen.



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Polizeiinspektion Mayen



PHK C. Schmitz



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