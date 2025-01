Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf L113

Am 01.01.2025 um 15:18 Uhr wurde die Polizeiinspektion Remagen über einen schweren Verkehrsunfall auf der L 113, auf Höhe der Sportanlage Wassenach, informiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der alleinige Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne.

Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

An den Rettungsmaßnahmen waren das DRK, die Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber und die Polizei beteiligt. Die Unfallaufnahme wurde durch das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme Team unterstützt.



