Nachtragsmeldung: Brand eines Einfamilienhauses in Müden (Mosel)

Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es gegen 14:44 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache, zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Müden (Mosel) bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine weitere Person verstarb trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort.

An dem Gebäude entstand ein hoher Sachschaden, welcher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden kann.



Vor Ort befanden sich die Feuerwehren Müden, Treis-Karden, Pommern, Klotten, Cochem und Ernst mit ca. 80 Kräften sowie der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber.

Des Weiteren war das THW mit einer Kraft und die Notfallseelsorge vor Ort.



Bezüglich der Brandursache hat die zuständige Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.



