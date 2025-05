Nachtragsmeldung - Brand der Außenfassade an einem Kaufhaus in Bad Neuenahr

Bezugnehmend auf die Presseerstmeldung vom 07.05.2025, 15:58 Uhr, wird folgendes ergänzt: Am Mittwoch, den 07.05.2025 gegen 15:31 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle seitens der Rettungsleitstelle Koblenz über einen Brand der Außenfassade an einem Kaufhaus in der Innenstadt von Bad Neuenahr in Kenntnis gesetzt.