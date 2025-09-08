Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Adenau vom 07.09.2025 "Sonderkontrollen Raser und Poser am Nürburgring"

8 Verantwortliche müssen sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Lärmverursachung stellen. 2 Fahrzeugführer überholten verbotswidrig rechts und 3 Fahrzeugführer lenkten ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss. Weiterhin konnten 8 Personen die geforderten Dokumente nicht vorzeigen bzw. hatten an der Front ihres Pkw kein Kennzeichen angebracht.



Auf der B 258 (Kirmutscheider Kreuzung) wurde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier kam es zu 6 Verstößen, wobei der Schnellste bei erlaubten 50 km/h mit 73 km/h gemessen wurde.



Bei 13 Verantwortlichen der Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um nichtdeutsche Verkehrsteilnehmer. Hier wurden zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens Sicherheitsleistungen (per Kartenzahlung) einbehalten.



Bei 2 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt, wovon ein Pkw durch einen beauftragten Abschlepper abgeschleppt werden musste, da der Umbau für andere Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr darstellte .



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Frank Neuerburg, PHK

02691 925-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell