Bad Neuenahr-Ahrweiler
Nachtrag zum Brand in der Seniorenresidenz Augustinum
Symbolbild
dpa

Nach ersten Ermittlungen kam es in einer Wohneinheit im 14. OG zu einer Brandentwicklung. Die genaue Ursache ist derzeit noch unbekannt.

Lesezeit 1 Minute


Durch die Brand- bzw. Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage aus.
Eine Alarmierung sämtlicher Rettungskräfte folgte.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.
Alle Bewohner der betroffenen Etagen wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem DRK, der Polizei und Mitarbeitern der Seniorenresidenz geordnet evakuiert.

Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und mussten zum Teil ins Krankenhaus verbracht werden.
Am Gebäude, speziell an der Wohneinheit, entstand hoher Gebäudeschaden, der aktuell noch nicht genau beziffert werden kann.

Die Aufräumarbeiten und Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Es waren ca. 50-60 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357350


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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