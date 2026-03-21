Nachtrag zum Brand in der Seniorenresidenz Augustinum



Durch die Brand- bzw. Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage aus.

Eine Alarmierung sämtlicher Rettungskräfte folgte.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Alle Bewohner der betroffenen Etagen wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem DRK, der Polizei und Mitarbeitern der Seniorenresidenz geordnet evakuiert.



Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und mussten zum Teil ins Krankenhaus verbracht werden.

Am Gebäude, speziell an der Wohneinheit, entstand hoher Gebäudeschaden, der aktuell noch nicht genau beziffert werden kann.



Die Aufräumarbeiten und Ermittlungen dauern derzeit noch an.



Es waren ca. 50-60 Einsatzkräfte im Einsatz.



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