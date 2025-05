Nachtrag zu Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der B262 in Mendig

Am 10.05.2025 gegen 16:49 Uhr kam es auf der B262 in der Gemarkung Mendig zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 31 jährige Frau NRW mit ihrem PKW die L113/B262 von Maria Laach aus kommend in Richtung Mendig. An der Auffahrt zur BAB 61 wollte sie nach links in Fahrtrichtung Köln auffahren und übersah dabei aus bislang unbekannten Gründen den entgegenkommenden PKW eines 36 jährigen aus der VG Vordereifel. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Im Fahrzeug der 31 jährigen befanden sich deren Ehemann sowie die beiden 4 und 6-jahre alten Kinder. Alle Insassen wurden schwer, zum Teil sogar schwerstverletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Fahrzeug des 36 jährigen befand sich noch dessen Ehefrau. Auch hier wurden beide Insassen schwer verletz in Krankenhäuser verbracht.



Die B262 war zum Zwecke des Rettungseinsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.



Im Einsatz befanden sich: freiwillige Feuerwehr VG Mendig, mehrere Rettungswagen, 3 Notärzte, 2 Rettungshubschrauber, der leitende Notarzt, der Org-Leiter, die Notfallseelsorge, die Autobahn- und Straßenmeisterei, die Polizei Mayen und Mendig sowie das Unfallaufnahmeteam der VD Koblenz.



