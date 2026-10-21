Nachtrag zu Brand in Kehrig

Nach bisherigen Ermittlungen kam es am 20.10.2026 gegen 23:30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Garage an einem Einfamilienhaus in Kehrig.

Die Garage brannte vollkommen aus. Die freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus aufgrund ihres schnellen Einsatzes verhindern. Es entstand lediglich Sachschaden an der Hausfassade.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Folgetag durch die Brandermittler der Kriminalinspektion Mayen übernommen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Kehrig, Polch und Kottenheim, das DRK sowie die Polizei Mayen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Schlüter



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell