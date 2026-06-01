Aktuell befindet sich die Kreisstraße 22 an der Unfallörtlichkeit in Vollsperrung. Die Polizeiinspektion Cochem bittet vorerst, von telefonischen Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Motorradunfall bei Cochem-Brauheck
Aktuell befindet sich die Kreisstraße 22 an der Unfallörtlichkeit in Vollsperrung. Die Polizeiinspektion Cochem bittet vorerst, von telefonischen Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.