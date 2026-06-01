Cochem-Brauheck
Motorradunfall bei Cochem-Brauheck
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Vor wenigen Minuten kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der Kreisstraße 22 zwischen Cochem-Brauheck und dem Golfresort Ediger-Eller.

Aktuell befindet sich die Kreisstraße 22 an der Unfallörtlichkeit in Vollsperrung. Die Polizeiinspektion Cochem bittet vorerst, von telefonischen Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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