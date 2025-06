Motorradfahrer leicht verletzt

Am Sonntag, 8. Juni 2025, 17:28 Uhr, befuhr ein 60 Jahre alter Motorradfahrer aus den Niederlanden die K37 aus Richtung Treis-Karden in Richtung Lütz.

Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve zu Fall. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das Krad wurde totalbeschädigt und musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz war das DRK und die Polizei Cochem.



