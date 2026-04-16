Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Cochem



In der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurde eine Motorrad- und Geschwindigkeitskontrolle auf der "Panorama" durchgeführt. Dabei handelt es sich um die kurvenreiche B259, zwischen Faid und Cochem, die insbesondere durch Motorradfahrer in der Vergangenheit zum Rasen genutzt wurde. Die Höchstgeschwindigkeit ist für die Zweiräder auf 50km/h reduziert. PKW dürfen höchstens 70km/h fahren.

Es wurden insgesamt 31 Verstöße festgestellt. Der schnellste PKW wurde mit 111km/h bei erlaubten 70km/h gemessen. Das schnellste Zweirad wurde mit 106km/h bei erlaubten 50km/h gemessen. Die Raser erwarten nun Bußgelder und Fahrverbote. Des Weiteren wurden Handy und Gurtverstöße festgestellt.

Im Einsatz waren Kräfte der Polizeien Cochem, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Mayen.

Mit Blick auf die Sicherheit im Straßenverkehr werden weitere Kontrollen folgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK Heiko Steuer



Telefon: 02671 9840





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