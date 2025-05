Metalldiebe auf Friedhöfen

Vermutlich in der Zeit von Donnerstag bis Samstag kam es auf verschiedenen Friedhöfen im Raum Kaisersesch zum Diebstahl von Vasen, Blumentöpfen und Schalen aus Kupfer oder Messing.

Der oder die Täter waren auf schnelle Beute aus, da verankerte oder verschraubte Elemente aus Buntmetall nicht angegangen wurden. Hinweise, insbesondere zu verdächten Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen in der Nähe von Friedhöfen, bitte an die Polizei Cochem unter 02671-9840. Besonders die Autokennzeichen auffälliger Fahrzeuge sind für die Polizei interessant./Ew



