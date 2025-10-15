Mehrere schwere Diebstähle aus Firmenfahrzeugen - Serientat - Zeugen gesucht

Die bislang unbekannten Täter hatten es speziell auf Firmenfahrzeug abgesehen. Es wurden gezielt Fahrzeuge aufgesucht, die Werkzeuge, Gartengeräte und Baumaschinen geladen hatten. Insgesamt wurden 6 Fahrzeuge angegangen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Schlösser der Hecktüren oder durch Einschlagen der Fahrzeugscheiben Zugang zu den Ladeflächen.



Bei den Tatorten handelte es sich um folgende Örtlichkeiten:



1. Mayen, Alte Hohl (Tatobjekt: VW-Transporter)

2. Mayen, Kehriger Straße (Tatobjekt: VW-Caddy)

3. Mayen, Röntgenstraße (Tatobjekt: Opel-Transporter)

4. Mayen, Kolpingstraße (Tatobjekt: Mercedes Vito)

5. Mayen, Holler Pfad (Tatobjekt: Citroen Jumper)

6. Mayen, Kuhtrift (Tatobjekt: Renault Master)



Die Täter müssten zum Abtransport der Diebesbeute ebenfalls ein größeres Transportfahrzeug mit sich geführt haben. Das Aufbrechen der Fahrzeuge dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Lärm verursacht haben. Der abschließende Schaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, die Täter dürften nach ersten Schätzungen Werkzeuge, Gartengeräte und Baumaschinen von mehreren tausend Euro erbeutet haben.



Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die Verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



