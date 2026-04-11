Sinzig
Mehrere Sachbeschädigungen an PKW
Symbolbild
dpa

In den Abend- / Nachtstunden von Donnerstag den 09.04. auf Freitag den 10.04. kam es auf mehreren Parkplätzen im Sinziger Innenstadtbereich zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Mehrere PKW wurden zerkratzt und Reifen zerstochen.

Die Polizei Remagen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Pot. vorhandene Videoaufnahmen werden ausgewertet.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen können an die Polizei Remagen gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642-93820
E-Mail: PIRemagen@Polizei.RLP.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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