Mehrere PKW wurden zerkratzt und Reifen zerstochen.
Die Polizei Remagen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Pot. vorhandene Videoaufnahmen werden ausgewertet.
Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen können an die Polizei Remagen gemeldet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642-93820
E-Mail: PIRemagen@Polizei.RLP.de
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Mehrere Sachbeschädigungen an PKW
Mehrere PKW wurden zerkratzt und Reifen zerstochen.