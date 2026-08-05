Mehrere Sachbeschädigungen an KFZ - Zeugenaufruf

In der Nacht von Dienstag, 04.08.2026 auf Mittwoch, 05.08.2026 kam es in den Ortslagen Faid, sowie Cochem-Brauheck zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen.

Hierbei wurden durch unbekannte Täter Kennzeichenschilder samt Halterungen verbogen oder gänzlich von den Fahrzeugen abgerissen und weggeworfen.



Die Polizei bittet daher um Hinweise. Sollten Sie verdächtige Personen oder einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, melden Sie sich bitte telefonisch oder persönlich bei der Polizeiinspektion Cochem: 02671-9840.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Fuchs, PK

Telefon: 02671-9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell