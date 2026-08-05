Hierbei wurden durch unbekannte Täter Kennzeichenschilder samt Halterungen verbogen oder gänzlich von den Fahrzeugen abgerissen und weggeworfen.
Die Polizei bittet daher um Hinweise. Sollten Sie verdächtige Personen oder einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, melden Sie sich bitte telefonisch oder persönlich bei der Polizeiinspektion Cochem: 02671-9840.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Fuchs, PK
Telefon: 02671-9840
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Mehrere Sachbeschädigungen an KFZ - Zeugenaufruf
Hierbei wurden durch unbekannte Täter Kennzeichenschilder samt Halterungen verbogen oder gänzlich von den Fahrzeugen abgerissen und weggeworfen.