Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt...

3 Uhr wurde die Polizeiinspektion Mayen über einen Mülltonnenbrand in der Bahnstraße in Mendig informiert. Kurz nach dieser Meldung gingen bei der Polizei Mayen weitere Meldungen über Mülltonnenbrände in der Bahnstraße und der Freiherr-vom-Stein-Stein-Straße ein. Die Tonnen wurden durch die Brände komplett zerstört.

Die Polizeiinspektion Mayen nimmt Hinweise zur Tat unter der 02651/8010 entgegen.



