Mehrere Geschäftseinbrüche im Bereich der Grafschaft





In Grafschaft-Bengen, Gimmiger Straße, drangen bislang unbekannte Täter von der Straßenseite aus in ein Geschäft ein, indem sie zunächst einen Rollladen hochdrückten. Anschließend wurde gewaltsam eine Tür zum Verkaufsraum aufgebrochen. Die Geschäftsräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht.



In derselben Nacht kam es in Grafschaft-Nierendorf, Franz-Ellerbrock-Straße, zu zwei weiteren Taten. In einem Fall gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in die Geschäftsräume. Bei einem weiteren Objekt hielt die Eingangstür dem Aufbruchsversuch stand, sodass es hier beim Versuch blieb.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Mayen stehen alle drei Taten im Zusammenhang. Die Einbrüche dürften sich im Zeitraum zwischen 01:45 Uhr und 02:45 Uhr ereignet haben. Die Kriminalpolizei geht von zwei Tatverdächtigen aus.



Die Kriminalpolizei Mayen bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Tatorte aufgefallen sind.



Hinweise werden telefonisch unter 02651/801-0 entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Kriminalinspektion Mayen

Pressestelle

Telefon: 02651-801-302





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell