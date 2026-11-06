Mayen
Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen...

Symbolbild

dpa

In der Nacht von Mittwoch, 04.11.2026 auf Donnerstag, 05.11.2026 haben bislang unbekannte Täter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen mehrere Firmenfahrzeuge in Polch und Mayen aufgebrochen.

Lesezeit 1 Minute



In Polch wurden insgesamt fünf Transporter im Bereich des Kleegartens aufgebrochen und teilweise haben die Täter aus den Fahrzeugen Werkzeuge entwendet.

In Mayen wurde in der Virchowstraße ein Fahrzeug aufgebrochen und das darin befindliche Werkzeug entwendet.
Darüber hinaus kam es in der Gevelsbergstraße dazu, dass Werkzeug aus einem geparkten Firmenfahrzeug entwendet wurde, nachdem die oder der Täter das Fahrzeug aufbrachen.

Die Polizei sucht Zeugen, die evtl. im Bereich Polch oder Mayen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
Wer Hinweise zu Tat und/oder Täter geben kann, sollte sich bei der Polizei Mayen unter der 02651-8010 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK Lars Brummer

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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