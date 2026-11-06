Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen...





In Polch wurden insgesamt fünf Transporter im Bereich des Kleegartens aufgebrochen und teilweise haben die Täter aus den Fahrzeugen Werkzeuge entwendet.



In Mayen wurde in der Virchowstraße ein Fahrzeug aufgebrochen und das darin befindliche Werkzeug entwendet.

Darüber hinaus kam es in der Gevelsbergstraße dazu, dass Werkzeug aus einem geparkten Firmenfahrzeug entwendet wurde, nachdem die oder der Täter das Fahrzeug aufbrachen.



Die Polizei sucht Zeugen, die evtl. im Bereich Polch oder Mayen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Wer Hinweise zu Tat und/oder Täter geben kann, sollte sich bei der Polizei Mayen unter der 02651-8010 melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer



Telefon: 02651-801-0





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