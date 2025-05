Mayen, Hausener Landstraße (ots) - Am 24.05.2025 wurden der Polizeiinspektion Mayen mehrere Fahrzeuge gemeldet, die in Mayen-Hausen, Hausener Landstraße vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden.



Der Tatzeitraum dürfte in der Zeit zwischen 05:15 Uhr und 09:00 Uhr liegen.

Hinweise zum möglichen Täter werden bei der Polizei in Mayen entgegengenommen.



