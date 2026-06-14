Münstermaifeld, Stationenweg
Material aus Rohbau entwendet
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 13.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Mayen ein Diebstahl aus einem Rohbau gemeldet.


Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täter vermutlich am Vortag aus dem Rohbau Fenster und Dämmmaterial entwendeten. Das Diebesgut wurde mit einem blauen Pritschenwagen abtransportiert.
Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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