Material aus Rohbau entwendet



Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang unbekannte Täter vermutlich am Vortag aus dem Rohbau Fenster und Dämmmaterial entwendeten. Das Diebesgut wurde mit einem blauen Pritschenwagen abtransportiert.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.



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Polizeiinspektion Mayen



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