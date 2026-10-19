Lukasmarkt 2026...die Polizeiinspektion Mayen zieht eine positive Bilanz

Die Großveranstaltung lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Mayener Innenstadt und sorgte für eine lebhafte und friedliche Atmosphäre.



Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz des Veranstaltungsgeschehens. Trotz des hohen Besucheraufkommens verlief der Lukasmarkt weitgehend störungsfrei. Die eingesetzten Polizeikräfte waren an allen Tagen der Veranstaltung präsent, standen den Besucherinnen und Besuchern an ihrer mobilen Wache und bei zahlreichen Fußstreifen auf dem Marktgelände als Ansprechpartner zur Verfügung und sorgten gemeinsam mit den weiteren beteiligten Sicherheits- und Ordnungskräften für einen sicheren Ablauf.

Insgesamt überwog das friedliche und ausgelassene Miteinander der Marktbesucher.

Ein besonderes Augenmerk lag auch in diesem Jahr auf der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden entsprechende Jugendschutzkontrollen zusammen mit der Stadtverwaltung Mayen durchgeführt. Ziel war es, insbesondere junge Besucherinnen und Besucher zu schützen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen.



Angesichts der vielen tausend Menschen, die den Lukasmarkt besuchten, fiel die Zahl der polizeilich relevanten Vorfälle erfreulicherweise gering aus. Die polizeiliche Präsenz und die Zusammenarbeit mit der Stadt Mayen, den Veranstaltungsverantwortlichen sowie den weiteren beteiligten Sicherheitskräften trugen dazu bei, aufkommende Situationen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf zeitnah zu reagieren.



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Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer



Telefon: 02651-801211





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