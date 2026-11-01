Ladendiebin auf frischer Tat gestellt und geflüchtet

Eine weibliche Person verließ mit einem prall gefüllten Einkaufswagen das Geschäft, wobei der Alarm anging. Als sie von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, schob sie ihr den Einkaufswagen entgegen und flüchtete. Sie führte einen schwarzen Rucksack mit, in dem sich vermutlich noch weitere entwendete Waren befanden.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. Ende 20, 162-163cm groß, hatte eine schlanke Statur, trug dunkle Jeans und eine graue Jacke. Sie hatte schwarze offene glatte ca. schulterlange Haare.



Hinweise zur Person oder zu einem möglichen Fahrzeug, mit dem die Person geflüchtet sein könnte, werden an die Polizei in Mayen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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