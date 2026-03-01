Habsburgring, Mayen
Ladendieb auf der Flucht gestoppt
Am 28.02.26 entwendete ein 20jähriger gegen Mittag in einem Einkaufsmarkt in Mayen am Habsburgring diverse Lebensmittel von geringem Warenwert und steckte sich diese in seine Jacke.

Anschließend versuchte er den Markt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.
Nachdem er durch einen Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Durch den Mitarbeiter und einem engagierten Passanten konnte er jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.
Die Polizei möchte hierbei noch einmal darauf hinweisen, dass laut § 127 der Strafprozessordnung JEDER befugt ist, Straftäter bei Verfolgung auf frischer Tat festzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

