L10 bei Kirchwald nach Verkehrsunfall zeitweise voll gesperrt





Ein 28-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L10 von der L83 kommend in Fahrtrichtung Kirchwald. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer zuvor ein anderes Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Im weiteren Verlauf kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.



Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Mayen gebracht.



Die Feuerwehr Kirchwald war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Bereitschaft der Straßenmeisterei abgestreut.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L10 zeitweise vollständig gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr unter Regelung der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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