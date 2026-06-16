L 94 - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung

Hierbei musste ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer in das rechtsseitig gelegene Feld ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Es kam zu einem Sachschaden an dem entgegenkommenden PKW. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.
In der Folge entfernete sich der Verkehrsunfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.
Die Polizei Adenau bittet um Zeugenhinweise zu dem o. g. weißen PKW bzw. dem gesamten Verkehrsvorgang.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
Bleser, POK
Telefon: 02691-9250
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Hierbei musste ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer in das rechtsseitig gelegene Feld ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Es kam zu einem Sachschaden an dem entgegenkommenden PKW. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.