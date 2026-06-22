L 83 – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Der hiesigen Dienststelle wurde am heutigen Vormittag ein Verkehrsunfall auf der L 83 zwischen Kempenich und Spessart gemeldet.

Derzeit sind die Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die L 83 ist voll gesperrt. Es wird gebeten, die Verkehrsunfallörtlichkeit zu meiden und von weiteren Anfragen abzusehen. Die hiesige Dienststelle wird unaufgefordert nach berichten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Bleser, POK



Telefon: 02691-9250





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