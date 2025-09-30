Kollision mit Gartenmauer – Verkehrsunfall mit Flucht

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Fahrzeug in die Gartenmauer eines Privatgrundstückes gefahren sein, diese wurde durch den Aufprall beschädigt. Aufgrund von vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteilen, können erste Rückschlüsse, auf einen möglichen Verursacher gezogen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell