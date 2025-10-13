Körperverletzungen auf dem Lukasmarkt

Während eines Vorbeischiebens eines Kinderwagens im engen Raum innerhalb der Menschenmenge, konnte man sich offensichtlich verbal nicht einigen. Die Personen schlugen aufeinander ein und zogen sich an den Haaren. Die Auseinandersetzungen konnten durch eine in der Nähe befindliche Fußstreife der Polizei Mayen und angeforderten Verstärkungskräften schnell unterbunden werden. Ein Beschuldigter, der damit drohte, dass er noch nicht wisse, ob er sich nach dem Ereignis ruhig und friedlichen verhalten wird, erhielt durch die Polizei einen Platzverweis für das gesamte Lukasmarktgelände.



Gegen die Personengruppe wurden Ermittlungsverfahren wegen wechselseitigen Körperverletzungen eingeleitet.



