Körperverletzung mit Pfefferspray / Widerstand

Vor der Halle kam es zu Provokationen und Gerangel mit einer Personengruppe. Aus dieser Gruppe heraus wurde der Verwiesene (22 Jahre) durch einen Schubser oder einen Tritt in den Rücken leicht verletzt. Ein Freund (24 Jahre) bemerkte das Gerangel und setzte ungezielt Pfefferspray gegen die Gruppe bzw. Unbeteiligte ein.

Aufgrund des aggressiven Auftreten des Verwiesenen musste dieser kurzfristig durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden, um weitere Straftaten zu verhindern. Der junge Mann leistete Widerstand, wodurch ein Beamter leicht an der Hand verletzt wurde.

Durch den Einsatz des Pfefferspray wurden nach derzeitigem Stand 8 Personen leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. 6 Beamt*innen der Polizei Cochem waren im Einsatz.



