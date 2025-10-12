Hier konnten die Beamten die Täter nicht mehr antreffen, jedoch wurden hierbei drei Personen jeweils im Gesichtsbereich leicht verletzt.
Die Täter wurden wie folgt beschrieben:
Täter 1: Rote Jacke, dunkle Hautfarbe, männlich
Täter 2: Schwarze Jacke, helle Hautfarbe, männlich
Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Körperverletzung im Rahmen des Lukasmarkts - 3 Verletzte