Mayen, Markstraße
Körperverletzung im Rahmen des Lukasmarkts - 3 Verletzte
Am 12.10.2025 wurde der PI Mayen gegen 01:12 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Marktstraße in Mayen gemeldet.


Hier konnten die Beamten die Täter nicht mehr antreffen, jedoch wurden hierbei drei Personen jeweils im Gesichtsbereich leicht verletzt.
Die Täter wurden wie folgt beschrieben:
Täter 1: Rote Jacke, dunkle Hautfarbe, männlich
Täter 2: Schwarze Jacke, helle Hautfarbe, männlich
Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

