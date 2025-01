Kennzeichen entwendet

In der Zeit vom 20.12.2025 bis zum 02.01.2025 wurden in Welling auf dem Parkplatz der Nettetalhalle beide Kennzeichen eines Sprinters entwendet.

Am 02.01.2025 wurde im Bereich der PI Andernach ein anderer Sprinter angetroffen, auf dem die entwendeten Kennzeichen angebracht waren. Hinweise zum Kennzeichendiebstahl werden an die Polizei in Mayen erbeten.



