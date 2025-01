Kabeldiebstahl Photovoltaikanlage in Hambuch

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 15.01.25 bis 19.01.25 gewaltsam auf das Gelände einer Photovoltaik-Anlage in Hambuch, an der L 108, zwischen Kaiseresesch und Gamlen ein.

Hierzu brachen sie mehrere Zaunelemente der Umfriedung heraus. Aus der Anlage entwendeten die Täter zahlreiche Kupferkabel von einer Gesamtlänge von ca. 25 Kilometer. Zum Abtransport müsste ein Transporter genutzt worden sein. Möglicherweise hatte sich die Tatbegehung über mehrere Tage erstreckt. Es entstand Schaden in fünfstelliger Höhe.

Wer hat in diesem Bereich verdächtige Fahrzeuge beobachtet?



